Президентом Эстонии стал директор национального музея страны Алар Карис

Депутаты сейма в Эстонии избрали нового президента страны. Им стал директор национального музея, 63-летний Алар Карис. Как сообщила пресс-служба законодательного органа, ко второму туру голосования Карис остался единственным кандидатом на пост главы государства.

В пользу национального директора музея сделали выбор 72 человека из 80 проголосовавших (остальные бюллетени остались не заполненными). Для победы в первом туре Карису не хватило пяти голосов (для избрания президента необходима поддержка как минимум 68 депутатов).

Полномочия главы государства в прибалтийской республике длятся пять лет. Для одного человека допустимы два срока подряд.

Алар Карис родился 26 марта 1958 года в Тарту. Он является выпускником ветеринарного факультета Эстонской сельскохозяйственной академии, который окончил в 1981-м году. Позже учился в нескольких университетах в Германии, Великобритании и Нидерландах.

С 1999-го новый президент Эстонии был профессором Тартуского университета, а позже возглавил его, став ректором. В октябре 2017 года Карис был избран директором национального музея. До него этот пост занимала его жена Сирье. У них есть двое сыновей и дочь.