Выездные пункты отбора на военную службу на «АрМИ-2021» посетили около 8 тыс. человек

Порядка восьми тысяч молодых людей побывали в мобильных пунктах отбора на военную службу по контракту в рамках форума «Армия-2021» и Армейских международных игр.

В общей сложности развернуто восемь таких пунктов, где любой желающий может получить консультацию, сообщает Министерство обороны РФ. Два пункта расположены в подмосковном парке «Патриот», а также на полигоне Алабино, имеются пункты на полигоне Дубровичи под Рязанью и в других городах.

Отмечается, что 1471 человек получили консультацию и прошли первичные мероприятия отбора, некоторых интересовало военное образование и условия поступления в учебные учреждения Минобороны.