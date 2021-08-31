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На «Заре»: какие дефекты нашли на старейшем модуле МКС и как с ними будут бороться

Анна Берестовая
Россина Бодрова
01:07 31.08.2021
На МКС столкнулись с проблемами, связанными с дефектами на старейшем российском модуле станции - «Заря».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: NASA Johnson YouTube
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Минус четыре килограмма из хозяйственных запасов - столько герметика уже ушло на починку новых трещин в корпусе МКС. Космонавты обнаружили их в российском модуле «Заря». Сложная техника сейчас на высоте больше 400 километров от Земли, так что устроить «пит-стоп» пришлось прямо на орбите. Главный вопрос теперь - будут ли трещины расползаться.

«Специалисты следят, что там происходит и как происходит, и если будет запредельная угроза жизни или критическая ситуация, то, конечно, никто там экипаж держать не будет. Российский сегмент закроют или будут делать все, чтобы таких вещей не происходило», - объяснил летчик-космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев.

«Заре», где обнаружили дефекты, вот-вот исполнится 23 года. Это самый старый сегмент МКС. Задумывался он еще как дублер для базового модуля станции «Мир». По факту - это собственность NASA. Американская сторона финансировала проект, российская - строила. Все запчасти отечественные. На борту есть системы жизнеобеспечения, но зачастую его используют как коридор и склад.

«Не удивительно, что он начинает давать какие-то сбои. В том числе и по корпусу, проблемы все от корпуса идут, который работает в чрезвычайно жестких условиях. Металл, очевидно, имеет свою степень усталости, отсюда и трещины», - указал летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко.

Всем модулям при запуске дают гарантию. «Заря» пережила себя на целый год и все еще продолжает функционировать. Следующий по старшинству в семействе корпус «Звезда». И там в прошлом году тоже латали дыры - скотчем и поролоном. Теперь выяснили - это ошибка 30-летней давности, сварщик недоглядел. Трещину на борту огромного судна космонавт Иван Вагнер обнаружил с помощью рассыпанного в невесомости чайного пакетика.

«На борту станции у нас есть все средства для того, чтобы отслеживать состояние борта, всех систем, и собственно состояние обшивки станции... Также все есть для ремонта на борту Международной космической станции. В общем-то, недавно экипаж провел соответствующие мероприятия и они прошли успешно», - рассказала летчик-космонавт, Герой России Елена Серова.

И все же считают, что российский сегмент устарел. Его ремонт обойдется в ту же сумму, что и своя национальная орбитальная станция. В Роскосмосе подтвердили - к строительству нужно приступать уже сейчас.

«Это в любом случае будет уникальная конструкция, которая будет иметь достаточно большое количество новых технических решений. Я думаю, в ближайшее время будут приняты соответствующие решения по будущему нашей национальной станции», - отметил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

Первым модулем может стать усовершенствованный прототип «Зари»: внутри система жизнеобеспечения и, в то же время, научная платформа. Обещают, что станция станет самой главной смотровой площадкой нашей планеты - 100% видимость, вместо тех 20% которые доступны сейчас МКС.

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