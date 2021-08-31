Вопросы истории Вопросы истории Кровавая история красного командира: как первый главнокомандующий ВС РСФСР Иоаким Вацетис пал жертвой предательства Егор Левин Латышская стрелковая дивизия стала первым регулярным соединением Красной армии, многие командиры впоследствии достигли высоких постов, но Иоаким Вацетис всегда будет занимать среди них особое место. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Легенды армии ПРОМО Читайте нас на: В начале XIX века один барон обязал латышского крестьянина и его семью носить издевательское прозвище Вацетис - «немец». Издевка была в том, что латыши веками жили под гнетом прибалтийских немцев - потомков богатых рыцарских орденов, которые нередко глумились над крестьянами. Вот и в тот раз называться Вацетисами, то есть «немцами», барон потребовал после того, как согнал с земли и сжег дотла дом крестьянина и его семьи. Его потомки, не имея земли, были обречены батрачить до самой смерти, однако его внук Иоаким еще до революции сделал карьеру и стал полковником. Он возглавил одну из первых национальных частей Российской императорской армии - 5-й Латышский Земгальский стрелковый полк. Впоследствии Латышская стрелковая дивизия стала первым регулярным соединением Красной армии. Грамотность среди бойцов составляла 98% - невероятная цифра в 1918 году. Части отличались железной дисциплиной, а многие командиры впоследствии достигли высоких постов и в советских органах власти, и в армии. Но первый главнокомандующий Вооруженными силами РСФСР Иоаким Вацетис всегда будет занимать среди них особое место. «Он хотел получить высшее образование гражданское изначально. Но это было слишком дорого, не было возможности за это платить. И он пошел по военной стезе, где образование было бесплатным», - вспоминает о нем историк Вадим Мусаев. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Вацетис окончил Виленское юнкерское училище, а затем Николаевскую академию Генерального штаба. Во время Первой мировой войны командовал батальоном. Карьера пошла в гору, когда в 1915 году под угрозой сдачи немцам Риги и потери Курляндии вышел указ о создании латышских стрелковых батальонов. Они быстро выросли до полков, командиром одного из которых и был назначен Иоаким. Между тем войска кайзеровской Германии, захватив Лифляндию и Курляндию, две части территории современной Латвии, нацелились на Петроград. Сдерживать натиск интервентов в конце 1917 года было некому: солдаты оказались увлечены демократическими процессами - выборами командиров и обсуждением их приказов. Но Вацетис не тратил много слов, он действовал. В декабре того же года его вызвали в Петроград, где он возглавил Оперативный отдел Революционного полевого штаба, а затем приступил к созданию регулярной Рабоче-крестьянской Красной армии. Но уже в феврале 1918 года немцы вновь перешли в наступление и над Петроградом нависла смертельная угроза. Владимир Ленин принял решение о переезде правительства в Москву, и Вацетис позаботился о том, чтобы усилить охрану экспресса стрелками и пулеметными расчетами из латышских полков. «Порядка 300 с лишним латышей непосредственно охраняли вначале в Смольном, потом в Кремле Владимира Ленина. Охраняли, надо сказать, очень успешно», - рассказал историк Сергей Войтиков. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Причем принятые Вацетисом меры не были перестраховкой: в марте 1918 года на станции Малая Вишера проезд спецпоезда Ленина был блокирован матросами-анархистами. Но красным стрелкам Вацетиса удалось полностью разоружить их и без единого выстрела разблокировать путь. Но в 1919 году над Иоакимом начали сгущаться тучи. У него появились недоброжелатели. Одним из них оказался начальник собственного штаба Вацетиса, Михаил Бонч-Бруевич, который отвечал за привлечение на службу в Красную армию бывших царских офицеров, так называемых военспецов. На практике выходило так, что он «протаскивал» людей своего круга. Храбрец на поле боя, человек долга и чести, Вацетис привык говорить правду в глаза и в этот круг не попадал. Иоаким несколько раз ставил перед руководителями партии и правительства вопрос о необходимости упразднить одно нововведение, которое служило поводом для конфликтов в командной среде. Речь шла о том, что большевики не питали к бывшим офицерам царской армии безоговорочного доверия и для контроля над ними создали институт военных комиссаров, с которыми у военспецов то и дело вспыхивали конфликты. Вацетис добросовестно докладывал об этом напрямую Ленину в Совнарком. Он привык общаться с ним и Троцким напрямую и был уверен, что доказал свою преданность большевикам. Поэтому не думал, что к 1919 году обстановка изменилась и теперь лидеры революции воспринимали его уже как раз как военспеца из царской армии, к тому же беспартийного. Вацетису больше не доверяли, и вскоре он ощутил, что идет сбор материалов, которые могли быть использованы против него. Но личные неприятности показались командиру несущественными после происходящего с его родиной: Латвия неожиданно оказалась разменной картой в геополитической игре великих держав - Германия при поддержке Англии и Франции вторглась в Прибалтику. Увы, Вацетис так и не успел лично «вернуться с победой» в советскую Латвию. Новость о сдаче Риги врагу красный латыш воспринял как свое личное поражение. А в июле 1919 года был смещен с поста главнокомандующего. Параллельно арестовали нескольких штабных работников, которые дали показания против своего начальника. Сегодня историки считают, что Вацетиса оговорили. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Тем временем было провозглашено новое, никогда ранее не существовавшее государство - буржуазная Латвия, которое одна за другой стали признавать западные державы. Эта новость настигла Иоакима Вацетиса уже в тюрьме. Также главной ареной сражений Гражданской войны стал Южный фронт, где именно от успеха Красной армии зависела победа революции и советской власти во всей стране. Все это означало дипломатическое признание Советами независимых буржуазных республик в Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии. Мечта о советской Латвии, которой грезил сын батрака Вацетис, вдребезги разбилась о политическую реальность. Согласно Рижскому мирному договору 28 ноября 1920 года, краснознаменная латышская дивизия была распущена, а личный состав уволен с военной службы. Больше 12 тысяч латышских стрелков вернулись на родину, в независимую буржуазную Латвию. Опальный Вацетис провел в тюрьме почти год, а затем его выпустили по амнистии. Единственное, что удалось отыскать следствию, - это группу штабных военспецов, которые за спиной главнокомандующего пытались влиять на Ленина служебными записками. Именно они оговорили Вацетиса на допросах в 1918 году. Последние 20 лет своей жизни командир легендарных латышских стрелков посвятил преподаванию теории оперативного искусства и истории войн. Вацетис возглавил кафедру военной истории в главном военном вузе страны - Академии имени Фрунзе. В 1935 году профессор Военной академии имени Фрунзе Вацетис получил звание командарма второго ранга, что соответствует званию современного генерал-полковника. Написанные в этот период работы Вацетиса представляют живейший интерес для современных историков. «Самое главное - он был автором действительно изумительных воспоминаний, которые описывают и историю латышей, и историю внутрипартийной борьбы, и историю борьбы на фронтах Гражданской войны. Это действительно является ценнейшим источником революционной эпохи. Собственно говоря, как только он проболтался, что он закончил свои мемуары, практически сразу за ним и пришли», - вспоминает историк Сергей Войтиков. «История латышских стрелков» и другие мемуары Иоакима неоднократно публиковались в Латвии и России еще в советское время, но всякий раз историки заостряют внимание на том, что тексты командира латышских стрелков приводятся с купюрами и сокращениями. Это создает таинственный ореол вокруг текстов и указывает на взаимосвязь мемуаров и печальной судьбы их автора. Иоаким Вацетис расстрелян 28 июля 1938 года на полигоне «Коммунарка». Реабилитирован в марте 1957 года. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» На одной из центральных площадей Риги стоит памятник - три строгие фигуры в шинелях и фуражках с пятиконечными звездами. Гранитные латышские стрелки поставлены здесь после того, как части Красной армии дважды исполнили мечту Иоакима Вацетиса и вернулись домой с победой. Сначала в 1940 году, воссоздав советскую Латвию, а затем в 1944 году, очистив Прибалтику от немецкого нацизма. Судьба командарма Вацетиса удивительным образом рифмуется с судьбой красных латышских стрелков, сыгравших важнейшую роль на начальном, самом сложном этапе становления советской власти. И несмотря на сложные отношения между Россией и Латвией, этот советский памятник по-прежнему украшает центр Риги, а на гранитной груди каждого из бойцов угадывается орден Красного Знамени - такой же, как у легендарного командира Иоакима Вацетиса. Еще многое, о чем можно рассказать из его жизни, смотрите в новом выпуске программы «Легенды армии» на телеканале «Звезда» 31 августа в 19.40. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика