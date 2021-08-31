Кровавая история красного командира: как первый главнокомандующий ВС РСФСР Иоаким Вацетис пал жертвой предательства

В начале XIX века один барон обязал латышского крестьянина и его семью носить издевательское прозвище Вацетис - «немец». Издевка была в том, что латыши веками жили под гнетом прибалтийских немцев - потомков богатых рыцарских орденов, которые нередко глумились над крестьянами. Вот и в тот раз называться Вацетисами, то есть «немцами», барон потребовал после того, как согнал с земли и сжег дотла дом крестьянина и его семьи. Его потомки, не имея земли, были обречены батрачить до самой смерти, однако его внук Иоаким еще до революции сделал карьеру и стал полковником. Он возглавил одну из первых национальных частей Российской императорской армии - 5-й Латышский Земгальский стрелковый полк.
Впоследствии Латышская стрелковая дивизия стала первым регулярным соединением Красной армии. Грамотность среди бойцов составляла 98% - невероятная цифра в 1918 году. Части отличались железной дисциплиной, а многие командиры впоследствии достигли высоких постов и в советских органах власти, и в армии. Но первый главнокомандующий Вооруженными силами РСФСР Иоаким Вацетис всегда будет занимать среди них особое место.
«Он хотел получить высшее образование гражданское изначально. Но это было слишком дорого, не было возможности за это платить. И он пошел по военной стезе, где образование было бесплатным», - вспоминает о нем историк Вадим Мусаев.
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