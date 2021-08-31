Российская сборная финишировала на эстафете «Танкового биатлона»
Помимо российских экипажей, в гонке участвуют сборные Китая, Азербайджана и Казахстана.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Российская сборная финишировала на эстафете «Танкового биатлона» на полигоне в подмосковном Алабино.
Российские танкисты финишировали первыми по порядку на гонке-эстафете первого дивизиона. Помимо российских экипажей, в гонке участвуют сборные Китая, Азербайджана и Казахстана.
Итоговые результаты с точным временем для всех четырех команд будут оглашены чуть позднее.