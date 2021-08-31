В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих детей

В деревне Малая Тумна Красноярского края в многодетной семье два ребенка погибли. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

«В утреннее время мать и бабушка ушли на работу, оставив детей в доме одних. Вернувшись около 11 часов дня, бабушка обнаружила малолетних внуков без признаков жизни. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть детей», - говорится в сообщении ведомства.

СК назначил комплекс проверок и судебно-медицинскую экспертизу. В ходе следствия изъяты медикаменты, продукты питания и детские игрушки.