В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих детей
В деревне Малая Тумна скончались два ребенка. Причины трагедии устанавливаются.
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В деревне Малая Тумна Красноярского края в многодетной семье два ребенка погибли. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
«В утреннее время мать и бабушка ушли на работу, оставив детей в доме одних. Вернувшись около 11 часов дня, бабушка обнаружила малолетних внуков без признаков жизни. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть детей», - говорится в сообщении ведомства.
СК назначил комплекс проверок и судебно-медицинскую экспертизу. В ходе следствия изъяты медикаменты, продукты питания и детские игрушки.