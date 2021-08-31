В Словакии завершается вакцинация от COVID-19 вторым компонентом «Спутника V»

В Минздраве Словакии сообщили, что в республике завершается вакцинация российской вакциной «Спутник V».

Отмечается, что после этой даты сделать инъекцию российского препарата будет невозможно, пишет РИА Новости. Прививать «Спутником V» в Словакии начали 7 июня. О своем желании сообщили 15 тысяч жителей.

Ранее стало известно, что Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы отечественной вакцины «Спутник V». Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения республики Зузана Элиашова.