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Огонь и пена: как проходят противопожарные тренировки на БПК «Североморск»

Тимур Шерзад
Михаил Аброськин
13:40 31.08.2021
Возгорание на юте корабля, на самой корме, пламя очень объемное, поэтому придется тушить его с помощью специального пеногенератора. Его надо подключить, на это есть несколько секунд.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Звучит короткая команда - и пожарное звено вместе с нашей съемочной группой спешит тушить условный пожар. Чтобы надеть защитный костюм и выдвинуться к очагу возгорания, есть не более минуты.

За спиной дыхательное оборудование, в руках - инвентарь. Все снаряжение весит почти 20 килограммов. Но медлить нельзя, горит машинное отделение. Четыре человека пожарного звена расходятся по отсеку, каждый точно знает, что делать в следующий момент.

«Можно считать, что условный пожар потушен. Конечно, реально включать пожарную установку при рабочей машине мы не будем. Испытаем ее на верхней палубе», - прокомментировал корреспондент.

Возгорание на юте корабля, на самой корме, пламя очень объемное, поэтому придется тушить его с помощью специального пеногенератора. Его надо подключить, на это есть несколько секунд.

Теперь пламя настоящее. Действия команды точные и быстрые. Тушит огонь и руководит этой тренировкой старшина пожарной команды Евгений Сузов. На корабле он служит уже четвертый год и уверен, что главное в этой работе - слаженный коллектив.

«Огонь быстро распространяется, помещение заполняется дымом. Мы должны реагировать немедленно. Мы регулярно тренируемся, совершенствуем навыки. Ведь в замкнутых помещениях условия связи ограничены и мы должны понимать друг друга без слов», - подчеркнул старшина пожарной команды Евгений Сузов. 

Но на этом работа не заканчивается. Свободное время команда проводит вместе и готовится к новым испытаниям. Физкультурой занимаются на свежем воздухе, прямо на вертолетной палубе. А свежий северный ветер закаляет тело и дух.

«Корабль - наш дом родной. Мы должны его оберегать, защищать. Это гордое дело - служить Родине, оберегать то, где ты живешь, служишь, работаешь», - отметил Сузов. 

Быть может, тушить настоящие пожары нам пока еще рано, как-нибудь в другой раз. Но пока что съемочной группе доверили убрать последствия этой тренировки. 

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