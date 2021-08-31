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Шойгу отметил, что из Арктики с 2014 года вывезено более 26 тысяч тонн металлолома

Андрей Аркадьев
12:41 31.08.2021
В прошлом году военные развернули экологические работы на территории страны, отметил министр обороны РФ.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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Силами Министерства обороны в Арктической зоне собрано и вывезено более 26 тысяч тонн металлолома с 2014 года, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании 31 августа.

«В рамках проекта по очистке Арктики из региона вывезено более 26 тысяч тонн металлолома», - сказал министр.

В прошлом году военные развернули работы, касающиеся ликвидации экологического ущерба на территории страны, отметил Шойгу. Так, до 2023 года запланировано устранение загрязнений на 81 объекте.

Также на совещании Шойгу распорядился привлекать войсковых офицеров к работе военных вузов. Помимо этого, министр отметил лидерство российских команд на самых масштабных АрМИ в истории.

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