Армия Путин подписал указ о выплате военнослужащим Тимур Шерзад В указе оговорено, что из этой суммы не могут производиться удержания - ни на основании приказов командиров, ни на основании решений судов. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Президент России подписал указ о единовременной выплате военнослужащим. «Произвести военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, а также курсантам военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, не заключившим контракт о прохождении военной службы, единовременную денежную выплату в размере 15 000 рублей», - говорится в сообщении. В указе оговорено, что из этой суммы не могут производиться удержания - ни на основании приказов командиров, ни на основании решений судов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика