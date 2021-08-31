Путин подписал указ о выплате военнослужащим
В указе оговорено, что из этой суммы не могут производиться удержания - ни на основании приказов командиров, ни на основании решений судов.
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Президент России подписал указ о единовременной выплате военнослужащим.
«Произвести военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, а также курсантам военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, не заключившим контракт о прохождении военной службы, единовременную денежную выплату в размере 15 000 рублей», - говорится в сообщении.
В указе оговорено, что из этой суммы не могут производиться удержания - ни на основании приказов командиров, ни на основании решений судов.