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Путин подписал указ о выплате военнослужащим

Тимур Шерзад
11:17 31.08.2021
В указе оговорено, что из этой суммы не могут производиться удержания - ни на основании приказов командиров, ни на основании решений судов. 
Путин подписал указ о выплате военнослужащим
© Фото: Минобороны России
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Президент России подписал указ о единовременной выплате военнослужащим. 

«Произвести военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, а также курсантам военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, не заключившим контракт о прохождении военной службы, единовременную денежную выплату в размере 15 000 рублей», - говорится в сообщении. 

В указе оговорено, что из этой суммы не могут производиться удержания - ни на основании приказов командиров, ни на основании решений судов. 

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