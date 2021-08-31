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Команда РФ поразила все мишени на полосе препятствий «Полярной звезды» в Белоруссии

Тимур Шерзад
Дарья Сенникова
11:33 31.08.2021
У участника с РПГ-7 есть четыре попытки, чтобы попасть в мишень. Дистанция до 500 метров. Моросящий дождь и туман серьезно влияют на прицел. Но гранатометчик российской команды не ошибается.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Эвакуация обернулась засадой и марш-броском с полосой препятствий. Российский спецназ на конкурсе «Полярная звезда» прошел последний этап состязаний - бойцы выложились на дистанции на 110 процентов. 

У участника с РПГ-7 есть четыре попытки, чтобы попасть в мишень. Дистанция до 500 метров. Моросящий дождь и туман серьезно влияют на прицел. Но гранатометчик российской команды не ошибается.

Точное попадание и у командира нашей команды. Личный состав группы спецназа поражает все мишени на поле, а их больше 30. Выдержка и холодный расчет - вот он мастер-класс от наших разведчиков. Такой уровень подготовки далеко не у всех. Каждое движение мало довести до уровня рефлексов. Стрелок из Венесуэлы, например, мажет.

Слаженно российские спецназовцы работают и на полосе препятствий. Каждая заминка, как, например, у разведчика из Узбекистана, может обернуться штрафными баллами. 

Турники, окопы, колючая проволока - так у подразделений спецназначения проходят тренировки. Но на Армейских международных играх нет легких задач. Полоса препятствий растянулась на километры. Перед тем как судья остановит таймер, группа должна занять круговую оборону.

Точная стрельба, марш-бросок на пять километров - у нашей команды есть все шансы на лидерство. 

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