Финальная эстафета: стартовал четвертый этап конкурса «Мастер-оружейник» АрМИ-2021

На полигоне военного училища противовоздушной обороны и артиллерии, расположенного на территории иранского города Шахиншехр, узнают победителя четвертого этапа международного конкурса «Мастер-оружейник» АрМИ-2021. В состязаниях принимают участие команды из четырех стран мира - России, Ирана, Узбекистана и Вьетнама. Перед началом четвертого этапа участники прошли инструктаж по требованиям безопасности.

Эстафета включает в себя разборку и сборку, а также ремонт и стрельбу из трех видов оружия - автомата Калашникова, пулемета и пистолета CZ-75. Между зачетными точками дистанция в 300 метров. Бойцы преодолевают ее в полной амуниции в сильную жару. За каждый упавший элемент или непопадание по цели участники получат штрафное время.

Первыми состязания начинают команды Ирана и Узбекистана, после выступают Вьетнам и Россия.