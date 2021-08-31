На учениях в Ростовской области и на Кавказе применят тактику «Сирийский вал»

На Кавказе и в Ростовской области стартовали масштабные двусторонние батальонные тактические учения. Подразделения 58-й общевойсковой армии и 150-й мотострелковой дивизии были подняты по учебной тревоге и совершили марши в районы выполнения задач.

Там им предстоит провести боевые стрельбы изо всех видов стрелкового оружия, а также гранатометов и бронетехники. Мишени на полигонах имитируют живую силу, гусеничную и колесную технику. Их дальность составит до четырех километров, часть из них будет скрыта в горной местности.

В рамках инженерного обеспечения будет применена тактика «Сирийский вал», обеспечивающая создание насыпных укрытий для бронетехники при выполнении противоогневого маневра в бою.

С воздуха поддержку будут оказывать вертолеты армейской авиации Южного военного округа Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35, а также Ми-8АМТШ «Терминатор».