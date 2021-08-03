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Кудрин заявил, что повышать налоги в России пока не нужно

Анна Берестовая
01:10 03.08.2021
Глава Счетной палаты посчитал, что в России не требуется вводить новые налоги или повышать имеющиеся.
Кудрин заявил, что повышать налоги в России пока не нужно
© Фото: pixabay.com
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В России на данный момент отсутствует острая необходимость введения дополнительных налогов, так что предпринимать подобные меры властям пока не стоит. Такое мнение высказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Аналогичным образом он высказался относительно инициативы повышения налога на доходы физических лиц для состоятельных граждан.

«Все-таки правительство обещало в какой-то момент не трогать налоги в течение шести лет», - отметил эксперт.

Помимо этого, Кудрин обозначил, что не является сторонником искусственного ограничения прибылей компаний для выплат дивидендов, которое призвано стимулировать внутренние инвестиции. Напротив, он выступил за снятие всевозможных барьеров и обеспечение свободного перемещения капитала. Такие меры, по словам главы Счетной палаты, привели к значительному притоку финансирования в 2006 году.

Тем не менее, как отметил специалист, подобная модель сработала во время его нахождения на посту министра финансов в связи с наличием большого числа соглашений о недопущении двойного налогообложения.

«Сейчас ситуация изменилась, и, конечно, когда условий для некоторых иностранных инвестиций недостаточно, возникает беспокойство, что что-то выводится за рубеж», - объяснил он в интервью «РБК».

Кудрин добавил, что в настоящее время модели регулирования капитала во многом изменились. И даже со стороны Международного валютного фонда больше не слышно столь настойчивых призывов к полной открытости в данной сфере.

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