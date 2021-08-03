Тихоокеанский флот начал ревакцинацию военнослужащих

На Тихоокеанском флоте повторно прививают военнослужащих и гражданских лиц от COVID-19. Ревакцинацию проходят те, кто уже ранее был привит и получил оба компонента препарата «Спутник V».

В первую очередь прививают военных медиков, военнослужащих дежурных смен, экипажей боевых кораблей и самолетов.

Препарат «Спутник V» двухкомпонентный. Вакцина вводится внутримышечно, вначале один компонент, а через три недели второй. Процедура проводится добровольно, с письменного согласия людей. Перед вакцинацией военнослужащие проходят медосмотр, им рассказывают о воздействии препарата на организм.