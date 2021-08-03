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Сквозь волны и ветер: моряки Ленинградской военно-морской базы отработали масштабную спецоперацию у берегов Кронштадта

Егор Левин
Роман Закурдаев
10:35 03.08.2021
Комплексные маневры проходят нон-стоп, и одни участники постоянно сменяют других в зависимости от тренируемых ситуаций.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Неподалеку от Кронштадта развернулась настоящая многоэтапная спецоперация. Корабли Ленинградской военно-морской базы «уничтожали» противника в Финском заливе, чтобы затем аварийно-спасательные службы быстро ликвидировали «возгорание» на верхней палубе одного из судов.

Путь условному противнику моряки отрезали огнем из крупнокалиберного пулемета Владимирова. Боевой электронный модуль сам обнаружил цель и рассчитал расстояние до нее, на приборной панели оставалось лишь нажать кнопку. «Рапторы» исчезают так же молниеносно, как и пришли, рассекая гладь Финского залива.

Комплексные учения проходят нон-стоп, поэтому на боевое задание тут же устремляется рейдовый тральщик РТ-57. Прямо по его курсу обнаружена морская мина. Экипаж верно рассчитал траекторию и ювелирно «ликвидировал» плавучую мину.

«Возгорание», которое необходимо было устранить, случилось на борту одного из вспомогательных судов Ленинградской военно-морской базы. Ликвидировать «пожар» должна аварийно-спасательная группа. Хотя возгорание и условное, важно отработать правильность действий. Бойцы аварийно-спасательных отрядов есть на каждом флоте, они сопровождают боевые корабли при переходах, участвуют в поисковых и водолазных работах.

В случае если экипаж не может самостоятельно справиться с огнем, ему необходимо покинуть корабль. Команда эвакуируется за борт в гидрокостюмах.

Первое правило - как можно дальше отплыть от корабля, чтобы не попасть под винты, и найти товарищей, чтобы держаться вместе. В гидрокостюме можно находиться до 10 часов. Экипаж сработал как по инструкции. Ярко-оранжевые фигуры моряков на открытой воде видны издалека, поэтому быстроходная лодка со спасателями быстро их находит.

Все спасены, все службы сработали оперативно. Дальнейший шаг - эвакуация на берег.

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