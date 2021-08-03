Водные процедуры: экипажи Т-80 в Подмосковье форсировали реку по дну

Экипажи Т-80 из танковой армии ЗВО в рамках проверки боеготовности преодолели участок реки на полигоне Головеньки в Московской области. Максимальная глубина на отдельных участках подводного маршрута достигала отметки в пять метров.

Танкистам поставили задачу форсировать реку и занять оборону. Мехводы шли по дну реки, ориентируясь исключительно по приборам и не допуская остановок и резких поворотов.

Перед тем как отправиться в реку, мехводы проверили герметичность танков и установили специальное оборудование для вождения под водой.

Все военнослужащие были экипированы аварийно-спасательными средствами и изолирующими противогазами для эвакуации на случай остановки танка или его затопления.