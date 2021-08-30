Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

После сообщений о загрязнении Авачинской бухты прокуратура начала проверку

Кира Карон
09:55 30.08.2021
Прокуратура Камчатского края начала проверку Авачинской бухты.
© Видео: Прокуратура Камчатского края © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
Читайте нас на:

Прокуратура Камчатского края начала проверку после сообщений о загрязнении Авачинской бухты. Об этом сообщили в ведомстве.

«Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура во взаимодействии с прокуратурой города Петропавловска-Камчатского проводят проверку по информации о загрязнении Авачинской бухты в районе Сероглазки краевой столицы из ливневой канализации, предположительно, нефтепродуктами», - сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что к проверке также привлекли специалистов Росприроднадзора и МЧС. Отобраны образцы проб.

Ранее эксперты обнаружили странные донные отложения на дне реки Налычева на Камчатке. Эксперты отметили наличие отложений на дне реки, пену по берегам, а также ненормальный цвет воды.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:37 Армия
Видео
Спецназовцы РФ совершили 30-ти километровый марш в рамках конкурса «Полярная звезда»
08:49 В стране и мире
Роскосмос представит Путину перспективы создания новой национальной орбитальной станции
06:13 Армия
Видео
Выбраться из засады: под Рязанью стартовал третий этап конкурса АрМИ «Тактический стрелок»
05:02 Армия
Видео
Хорошие шансы на победу: завершены все упражнения конкурса «Глубина» в Иране
02:29 В стране и мире
Видео
Бегство от свободы: почему День независимости Украины прошел под американским флагом
Популярное
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Катар, Южная Осетия, Абхазия, Таджикистан
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Вьетнам, Монголия, Сирия, Венесуэла
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Сербия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан
Видео
На севере Якутии выпал первый снег: видео
Названы способы вычислить личность звонящего с незнакомого номера
СМИ: убийца сенатора Кеннеди может выйти на свободу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.