После сообщений о загрязнении Авачинской бухты прокуратура начала проверку

Прокуратура Камчатского края начала проверку после сообщений о загрязнении Авачинской бухты. Об этом сообщили в ведомстве.

«Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура во взаимодействии с прокуратурой города Петропавловска-Камчатского проводят проверку по информации о загрязнении Авачинской бухты в районе Сероглазки краевой столицы из ливневой канализации, предположительно, нефтепродуктами», - сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что к проверке также привлекли специалистов Росприроднадзора и МЧС. Отобраны образцы проб.

Ранее эксперты обнаружили странные донные отложения на дне реки Налычева на Камчатке. Эксперты отметили наличие отложений на дне реки, пену по берегам, а также ненормальный цвет воды.