Участники конкурса «Чистое небо» в Китае провели гонку «Взаимодействие»: видео

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На четвертом участке поражались из ПЗРК мишени типа «Вертолет» в движении, при этом пуск ракеты производится стрелком из люка боевой машины, на пятом участок - стрельба зенитной установки по подвижной бронированной цели, и на заключительном этапе стрельбы поражалась из ПЗРК воздушная цель на догонном курсе.

Победитель конкурса будет определен после проведения заключительной гонки «Комбинированная», которая состоится первого сентября. Для определения лучшей команды будут учитываться результаты всех этапов.

По сумме двух этапов на первом месте находится команда из Китая, за которой с минимальным отставанием друг от друга следуют зенитчики из России, Египта, Беларуси, Узбекистана и Венесуэлы.

Российская команда соревнуется на отечественных боевых машинах Тайфун-ПВО и вооружении - переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С», 12,7 мм пулеметах «Корд» и автоматах АК-12. Остальные участники задействуют технику и вооружение китайского производства.

В Китайской Народной Республике проходят состязания Армейских международных игр-2021 в трех конкурсах: «Чистое небо», в котором соревнуются военнослужащие подразделений противовоздушной обороны, «Суворовский натиск» - соревнование экипажей боевых машин пехоты и «Безопасная среда» - соревнование подразделений радиационной, химической и биологической разведки.