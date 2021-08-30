Участники конкурса «Чистое небо» в Китае провели гонку «Взаимодействие»: видео
Расчеты противовоздушной обороны из шести стран продолжили испытания в рамках второго этапа конкурса «Чистое небо» Армейских международных игр–2021 на китайском полигоне Корла.
Этап состязаний – гонка «Взаимодействие», включал в себя заезд на боевой машине по специальной трассе протяженностью более девяти километров с препятствиями («восьмерка», «змейка», противотанковый ров, брод, холм, косогор, колейный мост, песчаный участок, «двух-угольный» проход) и выполнение огневых задач на шести участках стрельбы.
На первом участке зенитчики выполнили стрельбу из автоматического оружия со сменой огневых позиций по появляющимся мишеням. На втором участке выполнена стрельба по воздушной цели из ПЗРК на встречном курсе, а на третьем – из зенитного пулемета по мишени «Вертолет».