Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Спецназовцы РФ совершили 30-ти километровый марш в рамках конкурса «Полярная звезда»

Кира Карон
06:37 30.08.2021
Международный конкурс «Полярная звезда» среди подразделений специального назначения проходит на территории Республики Беларусь на базе полигона Брестский с 22 августа по 4 сентября в рамках VII Армейских международных игр.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Участники международного конкурса «Полярная звезда» на полигоне Брестский в Республике Беларусь приступили к соревнованиям второго этапа среди подразделений специального назначения девяти стран.

В рамках второго этапа соревнований российские спецназовцы осуществили выход в район проведения разведки, отработав совершение марша по пересеченной местности протяженностью 30 километров. Маршрут российской команды пролегал по незнакомой болотисто–лесистой местности. Движение группы российского спецназа совершалось вне дорог с организацией непосредственного охранения, соблюдением маскировки и скрытности действий. На проведение марша отводилось не более 12 часов.

В ходе марша десантники отработали упражнения, среди которых «Выход в район разведки», «Проведение сеанса связи», «Преодоление зараженного участка местности», «Преодоление водной преграды», «Отыскание и изъятие тайника», «Стрельба в составе группы спецназначения», «Оказание первой медицинской помощи пострадавшему».

Международный конкурс «Полярная звезда» среди подразделений специального назначения проходит на территории Республики Беларусь на базе полигона Брестский с 22 августа по 4 сентября в рамках VII Армейских международных игр. В нем принимают участие команды вооруженных сил девяти государств - России, Беларуси, Венесуэлы, Индии, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Узбекистана.

Российскую команду на международных соревнованиях представляют победители всеармейского этапа конкурса «Полярная звезда-2021» – лучшие разведчики спецподразделений Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Кроме того, на внеконкурсной основе в соревнованиях примет участие команда Росгвардии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:37 Армия
Видео
Спецназовцы РФ совершили 30-ти километровый марш в рамках конкурса «Полярная звезда»
06:13 Армия
Видео
Выбраться из засады: под Рязанью стартовал третий этап конкурса АрМИ «Тактический стрелок»
05:02 Армия
Видео
Хорошие шансы на победу: завершены все упражнения конкурса «Глубина» в Иране
02:29 В стране и мире
Видео
Бегство от свободы: почему День независимости Украины прошел под американским флагом
01:18 Армия
Видео
Разрушительная мощь: как выглядит динамический показ военной техники РФ в Алабино
Популярное
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Катар, Южная Осетия, Абхазия, Таджикистан
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Вьетнам, Монголия, Сирия, Венесуэла
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Сербия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан
Видео
На севере Якутии выпал первый снег: видео
Названы способы вычислить личность звонящего с незнакомого номера
СМИ: убийца сенатора Кеннеди может выйти на свободу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.