Спецназовцы РФ совершили 30-ти километровый марш в рамках конкурса «Полярная звезда»

Участники международного конкурса «Полярная звезда» на полигоне Брестский в Республике Беларусь приступили к соревнованиям второго этапа среди подразделений специального назначения девяти стран.

В рамках второго этапа соревнований российские спецназовцы осуществили выход в район проведения разведки, отработав совершение марша по пересеченной местности протяженностью 30 километров. Маршрут российской команды пролегал по незнакомой болотисто–лесистой местности. Движение группы российского спецназа совершалось вне дорог с организацией непосредственного охранения, соблюдением маскировки и скрытности действий. На проведение марша отводилось не более 12 часов.

В ходе марша десантники отработали упражнения, среди которых «Выход в район разведки», «Проведение сеанса связи», «Преодоление зараженного участка местности», «Преодоление водной преграды», «Отыскание и изъятие тайника», «Стрельба в составе группы спецназначения», «Оказание первой медицинской помощи пострадавшему».

Международный конкурс «Полярная звезда» среди подразделений специального назначения проходит на территории Республики Беларусь на базе полигона Брестский с 22 августа по 4 сентября в рамках VII Армейских международных игр. В нем принимают участие команды вооруженных сил девяти государств - России, Беларуси, Венесуэлы, Индии, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Узбекистана.

Российскую команду на международных соревнованиях представляют победители всеармейского этапа конкурса «Полярная звезда-2021» – лучшие разведчики спецподразделений Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Кроме того, на внеконкурсной основе в соревнованиях примет участие команда Росгвардии.