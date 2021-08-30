Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия АрМИ-2021 ТЕГИ

Самый меткий кинолог: участники конкурса «Верный друг» показали навыки стрельбы из автомата

Алексей Курильченко
06:35 30.08.2021
В Алжире военные кинологи из пяти стран соревновались в стрельбе из автомата Калашникова на конкурса АрМИ «Верный друг».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

На стрельбище при военной академии в городе Шершель прошел четвертый этап Международного кинологического конкурса «Верный друг». Военные кинологи из России, Алжира, Белоруссии, Вьетнама и Узбекистана состязались в стрельбе из специально закупленных АКС калибра 7.62, которые были приведены к нормальному бою и обстреляны на тренировках.

Во время соревнований каждый участник выполняет по пять одиночных выстрелов из трех положений по грудной мишени, расположенной на расстоянии 100 метров. Мишень появляется на одном и том же месте с промежутками в 15 секунд. Цель упражнения – набрать наибольшее количество очков.

На данном этапе самыми меткими оказались представители мужской и женской команд Узбекистана. Российские команды стали вторыми. После прошедших четырех этапов команды РФ отстают от кинологов из Узбекистана на несколько пунктов. Судьба золотых медалей будет решена на последнем этапе - «Защитная служба». В его ходе участники продемонстрируют умение управлять своими четырехлапыми друзьями.

Ранее российские кинологи и их лохматые напарники прошли в Алжире сложнейший этап конкурса «Верный друг» - полосу препятствий. Гонка требует от военнослужащих максимальной самоотдачи и предельной собранности.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:37 Армия
Видео
Спецназовцы РФ совершили 30-ти километровый марш в рамках конкурса «Полярная звезда»
06:13 Армия
Видео
Выбраться из засады: под Рязанью стартовал третий этап конкурса АрМИ «Тактический стрелок»
05:02 Армия
Видео
Хорошие шансы на победу: завершены все упражнения конкурса «Глубина» в Иране
02:29 В стране и мире
Видео
Бегство от свободы: почему День независимости Украины прошел под американским флагом
01:18 Армия
Видео
Разрушительная мощь: как выглядит динамический показ военной техники РФ в Алабино
Популярное
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Катар, Южная Осетия, Абхазия, Таджикистан
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Вьетнам, Монголия, Сирия, Венесуэла
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Сербия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан
Видео
На севере Якутии выпал первый снег: видео
Названы способы вычислить личность звонящего с незнакомого номера
СМИ: убийца сенатора Кеннеди может выйти на свободу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.