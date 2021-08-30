Самый меткий кинолог: участники конкурса «Верный друг» показали навыки стрельбы из автомата

На стрельбище при военной академии в городе Шершель прошел четвертый этап Международного кинологического конкурса «Верный друг». Военные кинологи из России, Алжира, Белоруссии, Вьетнама и Узбекистана состязались в стрельбе из специально закупленных АКС калибра 7.62, которые были приведены к нормальному бою и обстреляны на тренировках.

Во время соревнований каждый участник выполняет по пять одиночных выстрелов из трех положений по грудной мишени, расположенной на расстоянии 100 метров. Мишень появляется на одном и том же месте с промежутками в 15 секунд. Цель упражнения – набрать наибольшее количество очков.

На данном этапе самыми меткими оказались представители мужской и женской команд Узбекистана. Российские команды стали вторыми. После прошедших четырех этапов команды РФ отстают от кинологов из Узбекистана на несколько пунктов. Судьба золотых медалей будет решена на последнем этапе - «Защитная служба». В его ходе участники продемонстрируют умение управлять своими четырехлапыми друзьями.

Ранее российские кинологи и их лохматые напарники прошли в Алжире сложнейший этап конкурса «Верный друг» - полосу препятствий. Гонка требует от военнослужащих максимальной самоотдачи и предельной собранности.