В Подмосковье прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса «Меридиан»

В военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» прошла торжественная церемония награждения победителей и закрытия конкурса военных топографов «Меридиан», который проводился в рамках Армейских международных игр - 2021.

Церемонию открыл начальник Топографической службы Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Александр Зализнюк. Он поздравил всех участников с завершением состязаний и отметил, что конкурс, несмотря на острое соперничество, прошел в атмосфере дружбы.

На протяжении всего конкурса военные топографы соревновались в выполнении упражнений по армейской тактической стрельбе из автомата, ориентированию на местности по компасу, а также в специальных вопросах геодезии, картографии и геоинформатики.

Конкурс «Меридиан» проходил впервые в рамках АрМИ-2021 и включал в себя три этапа: «Азимут», «Топографический квадратлон», а также «Огневая подготовка». В конкурсе принимали участие военные топографы из Белоруссии, Китайской Народной Республики, Социалистической Республики Вьетнам, Исламской Республики Иран, Лаосской Народно-Демократической Республики.

В ходе торжественной церемонии состоялось награждение победителей и призеров конкурса. Победителем соревнований стала команда Российской Федерации. Команда Белоруссии на втором месте. Третье место поделили команды топографов из Китая и Вьетнама.