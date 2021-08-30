Белорусский участник установил рекорд в метании гранаты на конкурсе «Воин мира»

В Республике Армения в рамках международного конкурса «Воин мира» Армейских международных игр АрМИ-2021 стартовал военно-профессиональный этап «Атлет».

В ходе соревнований этапа участник сборной команды Республики Беларусь капитан Александр Таврук, выступающий под номером 7, установил рекорд конкурса при выполнении упражнения - метание гранаты весом 600 граммов на дальность, с результатом 72 метра 35 сантиметров.

Во время первого испытания этапа на территории воинской части Минобороны Армении в городе Иджеван конкурсанты соревновались в беге на 100 метров, подтягивании на перекладине и метании гранат на точность и дальность. В частности, метание гранаты выполнялось по четырем мишеням, которые находятся на расстоянии в 20, 25, 30 и 35 метров. Каждая мишень представляет собой два круга с общим центром. Диаметр круга два либо четыре метра.

Женщины-военнослужащие выполняли силовой комплекс упражнений, который отрабатывается в течение одной минуты: первые 30 секунд - максимальное количество наклонов вперед до касания локтем колен ног из положения лежа на спине, руки за голову, вторые 30 секунд - максимальное количество сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа.

Военно-спортивный этап «Атлет» проводится в виде двух дней соревнований по многоборью, в программу которого входят следующие упражнения: метание гранаты на дальность и точность, подтягивание на перекладине, бег на 100 метров, комплексное военно-спортивное упражнение «Атлет» с трассой протяженностью до двух километров по пересеченной горно-лесистой местности с метанием ножей.

По завершению этапа «Атлет» судейская комиссия определит лучших в командном и личном зачете. Далее, 1 сентября, пройдет церемония награждения и поощрения победителей по итогам всех этапов конкурса.