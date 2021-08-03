Кудрин рассказал, как можно снизить бедность в России в два раза

По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, бедность в два раза в России можно снизить при помощи адресных выплат нуждающимся семьям. Он полагает, что для этих целей потребовалось бы несколько сот миллиардов рублей в год.

«Самое важное - это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сотен миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза», - отметил Кудрин.

По его словам, в борьбе с бедностью могла бы помочь модель, которая включает многофакторную оценку нуждаемости и ранжирование размера выплат в зависимости от дохода семьи.

«Государство пошло по интересному пути, и я полностью поддерживаю то, что было президентом сказано по адресным выплатам семьям с детьми от трех до семи лет в расчете на ребенка», - заявил глава Счетной палаты в интервью «РБК».

Он уточнил, что похожий подход вполне можно распространить на нуждающихся в помощи и более старших россиян. Не стоит забывать, по словам специалиста, и об имущественном цензе.