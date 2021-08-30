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В Совбезе Белоруссии назвали ключевых союзников

Елизавета Потейчук
03:48 30.08.2021
Замглавы Совбеза Белоруссии выступил за развитие сотрудничества с Россией, Китаем, странами ШОС и ОДКБ.
В Совбезе Белоруссии назвали ключевых союзников
© Фото: pixabay
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Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков посчитал одной из необходимых мер для обеспечения безопасности в стране более интенсивное развитие отношений с рядом государств. По словам Арчакова, более тесные союзнические отношения Белоруссия должна выстраивать с Россией, государствами Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), Китаем, странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Арчаков в эфире телеканала ОНТ подчеркнул, что укрепление отношений нужно, прежде всего, для «готовности к любым осложнениям обстановки». Замглавы Совбеза также добавил, что необходимо совершенствовать законодательство, защищающее суверенитет Белоруссии.

«Нельзя безоглядно доверять Западу, который вновь демонстрирует свою абсолютную неготовность и нежелание видеть в нас равноценных людей, а будет и дальше пытаться нас обманывать», - сказал он.

Ранее президенты России и Белоруссии по телефону обсудили итоги заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ. Лидеры стран обговорили не только двусторонние отношения, но и ситуацию в Афганистане.

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