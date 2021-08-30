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Миротворцы РФ отработали действия при обнаружении «беспилотника» на наблюдательном посту в Карабахе: видео

Анна Берестовая
05:00 30.08.2021
Российские миротворцы отработали действия на наблюдательном посту при обнаружении «беспилотника» в Нагорном Карабахе.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские миротворцы в рамках планового занятия по боевой подготовке провели тренировку по предотвращению возможных нарушений с использованием беспилотной авиации условного противника и обеспечению безопасности на наблюдательных постах в Лачинском коридоре Нагорного Карабаха.

Занятия проводились на шести учебных местах. Военнослужащие отработали новые тактические приемы и действия при выходе из места расположения, погрузке на бронетранспортер БТР-82А, блокировании условного нарушителя и маневрировании на указанный рубеж, используя скрытные складки рельефа местности. Также были отработаны действия по недопущению миротворцами нарушений и возможного нападения на пост с использованием средств имитации.

© Минобороны России

Особенностью проведения занятий стало выполнение задач по обнаружению беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в зоне ответственности наблюдательного поста с передачей информации на пункт управления российского миротворческого контингента по каналам закрытой связи.

«Личный состав наблюдательного поста отработал мероприятия по подъему по боевой готовности. Были отработаны мероприятия по занятию огневых позиций, выдвижению на позиции под прикрытием техники... Также были выполнены мероприятия по проделыванию траншеи с применением окопных зарядов», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Владислав Воробьев.

Завершилось занятие комплексной тренировкой с практическими действиями военнослужащих и отработкой задач по поддержанию боеготовности наблюдательного поста.

© Минобороны России

Военнослужащие российского миротворческого континента продолжают выполнять задачи по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии разграничения сторон в зоне своей ответственности, а также обеспечивают безопасность движения автотранспорта, перевозки продовольствия и различных товаров по Лачинскому коридору.

На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

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