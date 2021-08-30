Миротворцы РФ отработали действия при обнаружении «беспилотника» на наблюдательном посту в Карабахе: видео

Российские миротворцы в рамках планового занятия по боевой подготовке провели тренировку по предотвращению возможных нарушений с использованием беспилотной авиации условного противника и обеспечению безопасности на наблюдательных постах в Лачинском коридоре Нагорного Карабаха.

Занятия проводились на шести учебных местах. Военнослужащие отработали новые тактические приемы и действия при выходе из места расположения, погрузке на бронетранспортер БТР-82А, блокировании условного нарушителя и маневрировании на указанный рубеж, используя скрытные складки рельефа местности. Также были отработаны действия по недопущению миротворцами нарушений и возможного нападения на пост с использованием средств имитации.