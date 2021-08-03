Антонов: США попросили 24 российских дипломатов покинуть страну к 3 сентября

В связи с инициированным Соединенными Штатами односторонним решением ограничить срок командировок дипломатов РФ тремя годами, 24 представителя российского дипведомства обязали покинуть США до 3 сентября. Список отбывающих, как рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, был составлен американской стороной еще в декабре.

Антонов заявил, что ограничения для работы российских дипломатов в США продолжают усиливаться, несмотря на заверения президента Джо Байдена в готовности к созданию стабильных взаимоотношений с Россией. Посол заметил, что Вашингтон действует достаточно изобретательно и планомерно на данном пути.

«Российское дипломатическое присутствие испытывает продолжающиеся удары», - указал он.

Так, из 24 высылаемых дипломатов почти никого не удастся заменить в связи с неожиданным ужесточением процедуры выдач виз в Соединенные Штаты. Помимо этого, к сегодняшнему дню отменено уже немало виз супруг и детей сотрудников - без аргументации.

По словам Антонова, новые ограничения задели около 60 дипломатов и около 130 человек, если считать членов их семей. Как заявил посол, в связи с агрессивной политикой США в данном вопросе РФ была вынуждена пойти на ответные меры, включая запрет нанимать местный персонал для американских дипмиссий в России.

«Такая ситуация никому не выгодна, необходимы решения на основе паритета», - высказался российский дипломат в интервью изданию The National Interest.

Антонов заметил, что российская сторона считает самым быстрым и простым способом улучшить ситуацию в отношении обоюдного дипломатического присутствия РФ и США отмену всех мер и контрмер. Однако на данный момент Вашингтон не показывает готовность к таким действиям.