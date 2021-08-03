Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Антонов: США попросили 24 российских дипломатов покинуть страну к 3 сентября

Анна Берестовая
00:32 03.08.2021
Посол РФ в Вашингтоне рассказал о политике США в отношении российских дипломатов.
Антонов: США попросили 24 российских дипломатов покинуть страну к 3 сентября
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

В связи с инициированным Соединенными Штатами односторонним решением ограничить срок командировок дипломатов РФ тремя годами, 24 представителя российского дипведомства обязали покинуть США до 3 сентября. Список отбывающих, как рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, был составлен американской стороной еще в декабре.

Антонов заявил, что ограничения для работы российских дипломатов в США продолжают усиливаться, несмотря на заверения президента Джо Байдена в готовности к созданию стабильных взаимоотношений с Россией. Посол заметил, что Вашингтон действует достаточно изобретательно и планомерно на данном пути.

«Российское дипломатическое присутствие испытывает продолжающиеся удары», - указал он.

Так, из 24 высылаемых дипломатов почти никого не удастся заменить в связи с неожиданным ужесточением процедуры выдач виз в Соединенные Штаты. Помимо этого, к сегодняшнему дню отменено уже немало виз супруг и детей сотрудников - без аргументации.

По словам Антонова, новые ограничения задели около 60 дипломатов и около 130 человек, если считать членов их семей. Как заявил посол, в связи с агрессивной политикой США в данном вопросе РФ была вынуждена пойти на ответные меры, включая запрет нанимать местный персонал для американских дипмиссий в России.

«Такая ситуация никому не выгодна, необходимы решения на основе паритета», - высказался российский дипломат в интервью изданию The National Interest.

Антонов заметил, что российская сторона считает самым быстрым и простым способом улучшить ситуацию в отношении обоюдного дипломатического присутствия РФ и США отмену всех мер и контрмер. Однако на данный момент Вашингтон не показывает готовность к таким действиям.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:03 В стране и мире
Видео
На Москву обрушились сильнейшая гроза с ливнем
22:40 В стране и мире
В Минздраве РФ назвали число жертв ДТП с туравтобусом в Анталье
21:03 Спорт
Валерий Карпин покинул пост главного тренера ФК «Ростов»
20:22 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео якобы с места ДТП с участием перевозившего россиян автобуса в Турции
20:15 В стране и мире
СМИ: число погибших в ДТП с перевозившим россиян автобусом в Турции увеличилось до четырех
Популярное
СМИ: в деле о гибели дочери Конкина появились новые подробности
Видео
«Глазами снаряда»: уникальные кадры заряжания изнутри боевого модуля для БМД-4М
«Сразу двух зайцев»: исследователи раскрыли свойства лекарства из борщевика
Сбылось предсказание Эйнштейна: астрономы впервые увидели свет из-за черной дыры
«Письмо от предателя»: бывшая жена Мамаева показала его послание из «Бутырки»
Видео
Загадочный объект пролетел в небе над охваченной пожарами Турцией
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.