Сирийский военнослужащий получил ранение при обстреле провинции Идлиб

Вследствие артиллерийского обстрела террористами позиций правительственных сил в провинции Идлиб получил ранение один сирийский военнослужащий. Об этом рассказал замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Тем временем в Сирии продолжается работа, ориентированная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении жизни.

ЦПВС призывает командиров террористических организаций отказаться от вооруженных провокаций и начать мирное урегулирование ситуации.

Также подразделения российской военной полиции продолжают сопровождение гражданского автотранспорта и патрулирование в провинциях Ракка и Хасеке.

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 21 обстрел со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»*. В самой провинции Идлиб зарегистрировано 12 обстрелов.

Также за прошедшие сутки представителями российского ЦПВС проведена гуманитарная акция в провинции Дейр-эз-Ор. Населению были выданы 3,8 тонны продовольственных наборов.

*«Джабхат Ан-Нусра» — террористическая организация, запрещенная в РФ.