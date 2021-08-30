Бегство от свободы: почему День независимости Украины прошел под американским флагом

День независимости Украины: американский флаг поднимается над Крещатиком, а по главной площади Киева шагают солдаты НАТО. В небе над ними летят самолеты Альянса. Так сегодня власти Незалежной понимают свободу.

Трансляция Дня независимости продолжается морским парадом в Одессе. Здесь впереди снова корабль НАТО – итальянский ракетный эсминец. Роботизированные платформы, комплексы радиоэлектронной борьбы: на Крещатике настоящая передвижная выставка американской техники.

Впрочем, справедливости ради, одна украинская новинка здесь есть - танк «Оплот». Его собирают в Харькове. По сути он является модернизацией еще советского Т-80, но даже с ней не задалось: модернизировали так, что «Оплот» заглох прямо перед началом парада.

Если на земле, в воде и в воздухе техника НАТО, то о какой независимости говорят украинские власти? Поднимаясь на трибуну, Зеленский все объясняет: главное – это независимость от России, которая якобы хочет присвоить себе все победы Украины и даже ее историю.

«Мы начинаем отмечать день Украинской государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год учреждения Киева столицей Киевской Руси Украины, которую не зря называют местом, где все начинается. Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день крещения Киевской Руси Украины», - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В глазах Зеленского, Россия также хочет еще и победу в Великой Отечественной войне себе присвоить. По его мнению, Украина боролась с нацизмом как-то отдельно от Советского Союза. И неважно, что тогда она входила в состав СССР.

«Мы больше никому не подарим ни один камешек нашей истории. Не дадим оккупировать ни одну страницу нашей истории. Аннексировать наших писателей, ученых, спортсменов, аннексировать наших героев, которые побеждали нацизм», - указал он.

Впрочем, в Киеве сейчас популярны те, кто во время войны был по другую сторону баррикад. Все последние годы там пестуют фашистов, Бандеру и Шухевича. Вот и в День независимости националисты снова вышли на улицы и снова здесь звучал один из главных лозунгов профашистской ОУН-УПА*.

В Киеве, тем временем, продолжается шоу. Девочка, пробегающая под украинским флагом, человек в камуфляже, что ее ждет - Зеленский роняет слезу.

В первом ряду почетные гости - предшественники Зеленского: Кучма, Ющенко и Порошенко. Последний тоже прослезится. Все это напоминает спектакль, только плохо срежиссированный. И начали не очень - техника на параде заглохла - и закончили тоже. Сразу после торжеств Порошенко обливают зеленкой, видно помятуя, сколько всего он сделал для Украины.

Шоу, которое заканчивается так бесславно, настоящий символ - того, к чему пришла Незалежная к 30-й годовщине своей независимости. Внешнее управление, госдолг в 100 миллиардов долларов и тотальная нищета - Украина стала самой бедной страной Европы. Разрушенная оборонка и техника НАТО на площадях.

Слова о единстве, а на деле - война на востоке, русофобия, деление нации на людей первого и второго сорта. И единственный украинский политик, кто не закрывает на это глаза, а пытается честно ответить на вопрос, что произошло со страной за три последних десятилетия - это Виктор Медведчук. Человек, которого за инакомыслие посадили под домашний арест. Ко Дню независимости он написал статью, которая по сути явилась ответом на статью президента РФ Владимира Путина о русских и украинцах и выборе пути, по которому должен пойти Киев.

«Он говорит о том, что есть люди в Украине, и в первую очередь русскоязычное население, которые не соглашаются с тем, что здесь хотят строить анти-Россию. И это правда. Миллионы граждан Украины не согласны с этим курсом. Не согласны танцевать одни и те же танцы, не согласны говорить на одном языке, исповедовать одну и ту же религию. Зеленский, который предлагает русским и русскоязычным покинуть страну и переехать в Россию. А господин Порошенко говорит: «По барабану все те, кто не согласны с одним языком, с движением в НАТО, с движением в Евросоюз». Ему это просто по барабану», - возмутился глава политсовета партии «Оппозиционная платформа», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Продолжая мысль, высказанную в статье Путина, Медведчук заявляет, что Америке Украина как отдельная, независимая страна не нужна. А нужна анти-Россия у российских границ. И если идти этим курсом, очень скоро от Незалежной ничего не останется.

«Когда идут политические репрессии, когда идут политически мотивированные действия, направленные на узурпацию власти в стране, когда введена внесудебная расправа с гражданами и с независимыми СМИ, закрываются каналы, идет борьба с инакомыслием, если мы это не защитим, страна Украина, как счастливая и успешная страна существовать не может», - указал Медведчук.

В день независимости в администрации украинского президента обсуждают предстоящую встречу с президентом США Джо Байденом. Тут, как и с праздником, не задалось. «Главный друг» Незалежной, Байден, к своему младшему партнеру будто охладел. Перенес встречу в Вашингтоне на политический несезон - время, когда конгресс пустует.

«И Ющенко, и Порошенко, которые были в США, они были удостоены чести выступить в конгрессе США. Для Зеленского эту честь отложили. Почему эта встреча переносилась? Она переносилась на каникулы, когда все сенаторы будут в отпусках, то есть не перед кем выступать. И тут надо понимать, что в июне встречался Байден с Путиным. У них были какие-то договоренности... на полгода», - объяснил украинский политолог Александр Скубченко.

Проект анти-Россия, конечно, дает свои плоды. Но явно не такие, каких ожидали его авторы. Несмотря на круглосуточную пропаганду на украинском телевидении, 41% жителей Украины к русским по-прежнему относятся хорошо. А вот еще любопытные данные опросов: подавляющее большинство украинцев не считает, что их страна является независимой. В Незалежной, кажется, уже больше верят делам, а не словам и бесконечным обещаниям.

*ОУН-УПА - экстремистская организация, запрещенная в РФ.