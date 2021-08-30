В Москве представили новую серию учебников по истории России для школьников

В книжном магазине Москвы состоялась презентация учебных пособий по истории России и всеобщей истории для новой школьной программы, под общей редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского.

Как сообщили в пресс-службе РВИО, новые учебники включены в федеральный перечень тех, которые допущены к использованию при реализации программ среднего и основного общего образования. Директор департамента науки и образования РВИО Юрий Никифоров заметил, что серия их учебников - традиционна и консервативна в самом хорошем смысле этого слова.

«Потому что этот учебник нацелен на формирование целостной системы представлений. За ним стоит огромная историографическая традиция не просто последних 20 лет, а традиция развития всей научной историографии, начиная с Татищева», - сказал Юрий Никифоров.

Новый учебно-методический комплекс для 6-10-х классов издан в сотрудничестве с РВИО. Первый тираж учебных пособий составил 20 тысяч экземпляров.