Замминистра обороны РФ вручил награды победителям «Верного друга» в Алжире

В Алжире 30 августа завершился кинологический конкурс Армейских международных игр «Верный друг». На торжество приехали замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и члены Общественного совета при Минобороны России. Конкурс впервые проводится на территории Алжирской Народной Демократической Республики.

«Впервые Армейские международные игры проходят на африканской континенте. Рады, что первой страной, проводящей на своей территории конкурс „Верный друг“, стал Алжир, наш давний и проверенный временем стратегический союзник», — сказал замминистра обороны РФ, выступая на церемонии закрытия конкурса.

Фомин отметил, что конкурс организован на высоком уровне, а участники порадовали зрителей честной, бескомпромиссной борьбой и яркими победами.

«Лучшие военные специалисты и их верные друзья показали свою выучку и боевые навыки. В честной борьбе они соперничали в умении действовать четко и слаженно, быстро принимать решения в нестандартных ситуациях», — добавил генерал-полковник Фомин.

В ходе церемонии замминистра обороны РФ вручил награды победителям конкурса. Соревнования проходили среди мужских и женских команд. В общем зачете победили обе команды Узбекистана, второе место заняли команды России, третье место среди мужчин заняла Беларусь, а среди женщин – Алжир.

Заместитель главы российского военного ведомства отметил, что дух товарищества и взаимовыручки, который был на импровизированных полях сражений, будет способствовать укреплению доверия между двумя странами, и станет фундаментом для построения взаимовыгодного российско-алжиркого сотрудничества.

Соревнования проходили с 22 по 30 августа и состояли из пяти этапов. В конкурсе приняли участие команды кинологов из Алжира, Белоруссии, Вьетнама, России и Узбекистана.