СМИ: из-за взрыва газа в жилом доме под Тверью пострадали два человека

По данным СМИ, взрыв газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Тверской области, два человека пострадали. Отмечается, что двухэтажный дом, где якобы произошел инцидент, не газифицирован.

«Взрыв газовоздушной смеси в квартире на первом этаже негазифицированного кирпичного жилого дома без возгорания. Пострадали два человека: один отправлен в больницу, второго осмотрели на месте», — цитирует РИА Новости своего собеседника.

Как сообщает пресса, эвакуировали 10 жителей, повреждены стекла окон, обрушилась часть внешней стены с первого по второй этажи.