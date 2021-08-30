СМИ: из-за взрыва газа в жилом доме под Тверью пострадали два человека
В Тверской области пострадали два человека из-за газового взрыва в жилом доме.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
По данным СМИ, взрыв газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Тверской области, два человека пострадали. Отмечается, что двухэтажный дом, где якобы произошел инцидент, не газифицирован.
«Взрыв газовоздушной смеси в квартире на первом этаже негазифицированного кирпичного жилого дома без возгорания. Пострадали два человека: один отправлен в больницу, второго осмотрели на месте», — цитирует РИА Новости своего собеседника.
Как сообщает пресса, эвакуировали 10 жителей, повреждены стекла окон, обрушилась часть внешней стены с первого по второй этажи.