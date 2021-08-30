Армия Военные связисты из девяти стран посетили мемориальный комплекс «Хатынь» под Минском Валентина Пескова Специальную экскурсию к памятному мемориалу провели для военнослужащих команд стран-участниц Международного этапа конкурса «Уверенный прием» АрМИ-2021. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В Белоруссии, где проходит Международный этап конкурса «Уверенный прием» АрМИ-2021, организовали экскурсию для военнослужащих команд из девяти стран-участниц соревнования. Под руководством гидов военные увидели мемориальный комплекс «Хатынь», посвященный трагедии, которая разыгралась в этом месте под Минском 22 марта 1943 года. © Минобороны РФ Конкурсантам рассказали о трагических страницах истории времен Великой Отечественной войны, зверствах немецко-фашистских захватчиков, в том числе о судьбе жителей деревни Хатынь, которых фашисты сожгли заживо. Тогда погибли 149 человек, из них 75 детей в возрасте до 16 лет. © Минобороны РФ Деревня была разграблена и сожжена дотла. © Минобороны РФ Военнослужащие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к скульптуре «Непокоренный человек». По завершении экскурсионного маршрута международной делегации было предоставлено время для осмотра оставшейся части экспозиции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика