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Военные связисты из девяти стран посетили мемориальный комплекс «Хатынь» под Минском

Валентина Пескова
19:23 30.08.2021
Специальную экскурсию к памятному мемориалу провели для военнослужащих команд стран-участниц Международного этапа конкурса «Уверенный прием» АрМИ-2021.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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В Белоруссии, где проходит Международный этап конкурса «Уверенный прием» АрМИ-2021, организовали экскурсию для военнослужащих команд из девяти стран-участниц соревнования. Под руководством гидов военные увидели мемориальный комплекс «Хатынь», посвященный трагедии, которая разыгралась в этом месте под Минском 22 марта 1943 года.

© Минобороны РФ

Конкурсантам рассказали о трагических страницах истории времен Великой Отечественной войны, зверствах немецко-фашистских захватчиков, в том числе о судьбе жителей деревни Хатынь, которых фашисты сожгли заживо. Тогда погибли 149 человек, из них 75 детей в возрасте до 16 лет.

© Минобороны РФ

Деревня была разграблена и сожжена дотла.

© Минобороны РФ

Военнослужащие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к скульптуре «Непокоренный человек». По завершении экскурсионного маршрута международной делегации было предоставлено время для осмотра оставшейся части экспозиции.

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