Военные связисты из девяти стран посетили мемориальный комплекс «Хатынь» под Минском
Специальную экскурсию к памятному мемориалу провели для военнослужащих команд стран-участниц Международного этапа конкурса «Уверенный прием» АрМИ-2021.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
В Белоруссии, где проходит Международный этап конкурса «Уверенный прием» АрМИ-2021, организовали экскурсию для военнослужащих команд из девяти стран-участниц соревнования. Под руководством гидов военные увидели мемориальный комплекс «Хатынь», посвященный трагедии, которая разыгралась в этом месте под Минском 22 марта 1943 года.