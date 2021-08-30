Больная тема: Байден избегает говорить об Афганистане, где из-за его БПЛА погибли дети и мирные жители

Главная международная новость о гибели мирных жителей в Кабуле, причиной которой стал американский беспилотник, пока остается без ответа.

Для президента США Джозефа Байдена эта тема является больной, так как военный БПЛА целился в автомобиль с находящейся в нем взрывчаткой боевиков запрещенного ИГИЛ* и задел людей. Погибли больше десятка мирных жителей, в их числе семь детей, младшему из которых едва исполнилось два года.

У Вашингтона остаются считаные часы на эвакуацию своих граждан.

«Мы осведомлены о сообщениях о гибели среди гражданских лиц 29 августа после нашего удара по машине в Кабуле. Мы знаем, что были значительные и мощные вторичные взрывы из-за уничтожения машины, это говорит о том, что в ней были значительные объемы взрывчатки, что могло привести к дополнительным жертвам», - сообщил представитель Центрального командования ВС США Уильям Урбан.

В ответ на атаку США боевики ответили новым нападением на аэропорт Кабула. По нему было выпущено пять ракет, одна из которых достигла цели, уничтожив припаркованный автомобиль. Остальные смогла перехватить американская система ПВО.

В самой Америке отдают последние почести погибшим при ранее совершенном боевиками теракте морпехам. На церемонии одной из женщин становится плохо.

Времени для эвакуации американцев остается все меньше, и президент Байден на пресс-конференции украдкой смотрит на часы, явно куда-то спеша и опаздывая. Разговаривать с журналистами про Афганистан у главы США желания больше нет.

«Я не буду сейчас говорить про Афганистан», - бросает Джо Байден журналисту и уходит.

Через несколько дней после взрывов в Кабуле, которые и стали поводом для атак американских беспилотников, выясняется, что США были не только в курсе готовящихся терактов, но и не сделали ничего, чтобы их предотвратить.

Выход из аэропорта, где сработало первое взрывное устройство, отказались закрывать, чтобы не помешать эвакуации британских союзников, пишет американская Politico. А по словам военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца, общавшегося с пострадавшими, стрельбу сразу после теракта открыли не представители запрещенного «Талибана», а все те же американцы.

Стоит отметить, что Байден, еще будучи вице-президентом своей страны, в Афганистане бывал и даже гарантировал сотрудничество. Тогда политик говорил, что если народ Афганистана не хочет, чтобы войска США уходили, то они планируют и дальше работать с ними.

До полного вывода американских войск остается чуть больше суток. Эвакуацию уже завершили Франция, Великобритания и Германия. Сейчас они по инициативе Парижа предлагают создать в аэропорту Кабула зону безопасности для проведения гуманитарных операций. Президент Эмманюэль Макрон почти слово в слово повторяет то, о чем на прошлой неделе говорил президент Владимир Путин.

«Нельзя навязать извне демократию, правительство. Когда мы вмешиваемся, мы должны это делать вместе с суверенным государством. Суверенное государство не создается силой оружия», - заявил глава Франции.

Первый палаточный лагерь по приему беженцев развернули на бывшей авиабазе ВВС США Рамштайн на территории Германии. Там уже находится около семи тысяч афганцев, некоторые из них имеют опыт совершения преступлений и находятся в стране по подложным документам.

* ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.