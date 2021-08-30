Ушел из жизни журналист-международник Всеволод Овчинников

Журналист-международник и востоковед Всеволод Овчинников умер на 95 году жизни. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на родственников журналиста.

Овчинников известен своей работой в советских СМИ. Он был одним из ведущих в программе «Международная панорама», и почти 40 лет проработал в газете «Правда» корреспондентом в Китае, Англии и Японии. Его произведения о Соединенном королевстве стали настольными книгами разных читателей.

В 2010 году Овчинников получил орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, а также имеет медали за участие в Великой Отечественной войне.

В ноябре прошлого года, в день 94-летия, Всеволоду Владимировичу вручили знак «Заслуженного журналиста РФ».