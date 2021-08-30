Российская команда отработала ремонт оружия для конкурса «Мастер-оружейник» в Иране

Российская команда провела тренировку в рамках подготовки к четвертому этапу конкурсу «Мастер-оружейник», который проходит в Иране.

Тренировка заключалась в произведении полной разборки оружия - автомата Калашникова калибра 7,62x39 и пулемета ПКМ калибра 7,62х54, а также пистолета CZ 75 калибра 9х19.

Особенность заключалась не в обычной сборке-разборке. А в том, что в оружие была намеренно внесена некая неисправность. Участник должен ее быстро выявить ее, заменить неисправные детали и собрать оружие правильно.

После должна была идти стрельба по мишеням, но это уже на самом конкурсе - российская команда уже отработала этот элемент на полигоне, поэтому на тренировке он не выполнялся.