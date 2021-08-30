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Настоящее бедствие: река в Бурятии вышла из берегов и затопила населенные пункты

Тимур Шерзад
Елена Сивонен
18:40 30.08.2021
Сейчас в районе подтопления работают три пункта временного размещения общей вместимостью на 550 человек. Жителям подвозят бутилированную воду и продукты питания.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Бурятии катастрофа - затапливает. Разлилась Селенга. Река мощная - она одна дает половину притока воды в Байкал. Люди теряются - как дальше жить, когда надо будет весь дом заново обставлять - и мебелью, и техникой. Все поплыло. Елена Сивонен покажет.

В поселке Наушки от двора к двору жителям больше не пройти. Только плыть на лодке. Припаркованные машины по капоты в воде. В домах ее уже по колено. Огороды затоплены по самый забор. Грядки полностью в воде. Урожая больше не будет.

Из берегов вышла одна из главных бурятских рек - Селенга. И вода продолжает прибывать. Пострадавших эвакуируют спасатели. Некоторых переносят в буквальном смысле на руках.

Масштаб бедствия позволяют оценить кадры с квадрокоптера. Такого, говорят местные, не было с начала девяностых. Подтоплены десятки домов в нескольких населенных пунктах. На месте работает наша коллега Юлия Пермякова.

«Эвакуация в поселке Наушки продолжается. Вот только не все хотят покидать свои дома. На этом острове сидят соседи. Это целая улица. От каждой семьи по одному представителю. Они здесь и ночуют, и днем находятся, караулят свое имущество. Боятся не столько за порчу или то, что оно уплывет. Говорят, что здесь орудуют мародеры», - прокомментировала корреспондент Юлия Пермякова. 

Многие не могут сдержать слез. Люди в отчаянии.

«Мы поплыли, поплыли, вода в огородах, везде. Ну вы не плачьте», - прокомментировала местная жительница Людмила Курова.

Сейчас в районе подтопления работают три пункта временного размещения общей вместимостью на 550 человек. Жителям подвозят бутилированную воду и продукты питания.

«Вода сейчас идет вниз по течению. Сейчас затопило Хоронхой, семь домов. Вода уже выше уровня пола. Участки подтопило. И вода идет уже дальше на Усть-Кяхту. Волна, в общем, дойдет до города. Поэтому сейчас надо готовиться всем населенным пунктам, которые ниже по течению, включая Улан-Уде, к тому, что сейчас подъем воды будет», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов. 

Всем пострадавшим власти обещают выплатить до 100 тысяч рублей на каждого члена семьи. Чтобы компенсировать потерянный урожай. И обеспечить дровами. Но самое главное сейчас - дождаться, когда вода наконец уйдет, и просушить дома до наступления холодов.

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