Замминистра обороны Фомин заявил, что АрМИ-2021 укрепят сотрудничество России и Алжира

Проведение Армейских международных игр (АрМИ) как в России, так и в Алжире способствует укреплению сотрудничества двух стран в военной сфере, заявил замглавы российского военного ведомства Александр Фомин.

Как сообщает Министерство обороны России, Фомин сообщил это на встрече с начальником штаба Национальной народной армии Алжира Саидом Шанегрихой. Стороны обсудили вопросы безопасности, развитие отношений по линии военного сотрудничества.

Замминистра обороны поздравил алжирских военных с успешным проведением конкурса военных кинологов «Верный друг», который прошел в рамках АрМИ.

Кроме того, Фомин возложил венок к монументу павшим героям Алжира «Макам Шахид» и посетил музей Национальной народной армии Алжира.