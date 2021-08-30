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Замминистра обороны Фомин заявил, что АрМИ-2021 укрепят сотрудничество России и Алжира

Андрей Аркадьев
17:13 30.08.2021
Александр Фомин поздравил высшее военное руководство страны с успешным проведением конкурса «Верный друг».
Замминистра обороны Фомин заявил, что АрМИ-2021 укрепят сотрудничество России и Алжира
© Фото: Минобороны России
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Проведение Армейских международных игр (АрМИ) как в России, так и в Алжире способствует укреплению сотрудничества двух стран в военной сфере, заявил замглавы российского военного ведомства Александр Фомин.

Как сообщает Министерство обороны России, Фомин сообщил это на встрече с начальником штаба Национальной народной армии Алжира Саидом Шанегрихой. Стороны обсудили вопросы безопасности, развитие отношений по линии военного сотрудничества.

Замминистра обороны поздравил алжирских военных с успешным проведением конкурса военных кинологов «Верный друг», который прошел в рамках АрМИ.

Кроме того, Фомин возложил венок к монументу павшим героям Алжира «Макам Шахид» и посетил музей Национальной народной армии Алжира.

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