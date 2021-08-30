Около 10 тысяч человек эвакуировали на Кутузовском проспекте в связи с пожаром в бизнес-центре
Как сообщили «Звезде» в МЧС РФ, по предварительным данным, пожар произошел на подземной парковке.
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В Москве на Кутузовском проспекте горит административное здание бизнес-центра «Президент Плаза», расположенное по адресу дом 32, корпус 1. Пожар начался, как сообщили «Звезде» в столичном отделении МЧС РФ, в подземном паркинге.
«Площадь пожара выясняется. Подразделения находятся на месте, работают. Люди покинули здание до прибытия пожарных подразделений. Дальнейшая информация уточняется», - сообщили в оперативной службе.
По данным РИА Новости, из здания эвакуировали более 10 тысяч человек, причиной ЧП стал загоревшийся электрокабель.
В ГУ МЧС уточнили, что пожар в здании на западе Москвы уже потушен, горел кабель на 15 погонных метрах.