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Около 10 тысяч человек эвакуировали на Кутузовском проспекте в связи с пожаром в бизнес-центре

Валентина Пескова
17:10 30.08.2021
Как сообщили «Звезде» в МЧС РФ, по предварительным данным, пожар произошел на подземной парковке.
Около 10 тысяч человек эвакуировали на Кутузовском проспекте в связи с пожаром в бизнес-центре
© Фото: wtf.moscow, instagram
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В Москве на Кутузовском проспекте горит административное здание бизнес-центра «Президент Плаза», расположенное по адресу дом 32, корпус 1. Пожар начался, как сообщили «Звезде» в столичном отделении МЧС РФ, в подземном паркинге.

«Площадь пожара выясняется. Подразделения находятся на месте, работают. Люди покинули здание до прибытия пожарных подразделений. Дальнейшая информация уточняется», - сообщили в оперативной службе.

По данным РИА Новости, из здания эвакуировали более 10 тысяч человек, причиной ЧП стал загоревшийся электрокабель.

В ГУ МЧС уточнили, что пожар в здании на западе Москвы уже потушен, горел кабель на 15 погонных метрах.

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