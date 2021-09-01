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Танковый биатлон. Полуфинал. Мьянма, Лаос, Южная Осетия: прямая трансляция

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Началась: 10:50 01.09.2021
Кирилл Кунецкий
Полуфинальные заезды проходят 31 августа и 1 сентября, начало в 11.00.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сегодня, 1 сентября, в рамках одного из самых зрелищных конкурсов АрМИ-2021 - «Танкового биатлона» - проходит полуфинальная эстафета первых и  вторых дивизионов. В 11.00 на трассу выйдут танкисты второго дивизиона из Мьянмы, Лаоса и Южной Осетии.

Полуфинальные заезды проходят 31 августа и 1 сентября. В эти дни за право пробиться в финал поборются 13 команд. В полуфинал первого дивизиона вошли сборные Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Монголии, России, Сербии и Узбекистана. В полуфинале второго дивизиона выступят команды Киргизии, Лаоса, Мьянмы, Таджикистана и Южной Осетии.

В ходе «Эстафеты» каждый танковый экипаж проходит четыре круга, преодолевая препятствия и поражая цели на трех огневых рубежах. Стрельба ведется из танковой пушки с ходу, из спаренного и зенитного пулеметов - с места. В состязании принимают участие по три экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа.

Четыре команды, показавшие лучший результат в полуфинале, выйдут в финал. Победители одного из самых популярных конкурсов АрМИ-2021 определятся в финалах. Финал «Танкового биатлона» для команд второго дивизиона пройдет 3 сентября, команды же первого дивизиона поборются за золото 4 сентября.

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