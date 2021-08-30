Путин и Лукашенко встретятся в Москве 9 сентября
Планируется обсуждение межгосударственных союзных программ и международной проблематики.
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу в Москве 9 сентября. Дата была согласована в ходе телефонного разговора.
В нем главы государств как раз коснулись темы предстоящих контактов, а также вопросов двустороннего сотрудничества. Российский лидер поздравил белорусского коллегу с днем рождения. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся 9 сентября в Москве», - заявил он.
Планируется, что президенты обсудят межгосударственные союзные программы и международную проблематику.