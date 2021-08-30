В стране и мире Путин и Лукашенко встретятся в Москве 9 сентября Егор Левин Планируется обсуждение межгосударственных союзных программ и международной проблематики. © Фото: President of Russia, Globallookpress Читайте нас на: Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу в Москве 9 сентября. Дата была согласована в ходе телефонного разговора. В нем главы государств как раз коснулись темы предстоящих контактов, а также вопросов двустороннего сотрудничества. Российский лидер поздравил белорусского коллегу с днем рождения. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся 9 сентября в Москве», - заявил он. Планируется, что президенты обсудят межгосударственные союзные программы и международную проблематику. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика