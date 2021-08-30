Журналисты «Звезды» выступили на кинофестивале «Юнармии» в «Орленке»
Фестиваль стал финальным мероприятием смены в детском центре «Орленок». Три недели подряд юнармейцы учились журналистике, режиссуре, операторскому искусству и актерскому мастерству.
© Фото: пресс-центр "Юнармии"
В Краснодарском крае на побережье Черного моря прошел медиафестиваль «Говорит и показывает Юнармеец», где подростки-юнармейцы демонстрировали свои фильмы.
Почетными гостями стали советник президента по информационному вещанию ОАО «ТО «Красная Звезда» Алексей Харьков и ведущая телеканала «Звезда» Ирина Лосик. Они высоко оценили работы ребят и посоветовали продолжать совершенствовать свои навыки.
В смене принимали участие более 100 подростков со всей страны, которые хотят продолжать развиваться в медиа. Они посещали мастер-классы, выполняли домашние задания, готовясь к выступлению на фестивале. Все участники смены получили сертификаты о прохождении обучения, а лучших наградили дипломами.
© пресс-центр "Юнармии"
© пресс-центр "Юнармии"
© Пресс-центр "Юнармии"
© пресс-центр "Юнармии"
© пресс-центр "Юнармии"
© пресс-центр "Юнармии"