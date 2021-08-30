Армия Журналисты «Звезды» выступили на кинофестивале «Юнармии» в «Орленке» Андрей Аркадьев Фестиваль стал финальным мероприятием смены в детском центре «Орленок». Три недели подряд юнармейцы учились журналистике, режиссуре, операторскому искусству и актерскому мастерству. © Фото: пресс-центр "Юнармии" Читайте нас на: В Краснодарском крае на побережье Черного моря прошел медиафестиваль «Говорит и показывает Юнармеец», где подростки-юнармейцы демонстрировали свои фильмы. Почетными гостями стали советник президента по информационному вещанию ОАО «ТО «Красная Звезда» Алексей Харьков и ведущая телеканала «Звезда» Ирина Лосик. Они высоко оценили работы ребят и посоветовали продолжать совершенствовать свои навыки. В смене принимали участие более 100 подростков со всей страны, которые хотят продолжать развиваться в медиа. Они посещали мастер-классы, выполняли домашние задания, готовясь к выступлению на фестивале. Все участники смены получили сертификаты о прохождении обучения, а лучших наградили дипломами. © пресс-центр "Юнармии" © пресс-центр "Юнармии" © Пресс-центр "Юнармии" © пресс-центр "Юнармии" © пресс-центр "Юнармии" © пресс-центр "Юнармии" В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика