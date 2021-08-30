Разрушительная мощь: как выглядит динамический показ военной техники РФ в Алабино

Частью программы форума «Армия-2021» на полигоне Алабино в Подмосковье является так называемый динамический показ, где свои умения, мастерство и, конечно же, нашу технику демонстрируют экипажи разных боевых машин. В мероприятии, в частности, принимают участие Т-72Б3, которые используются в «Танковом биатлоне», а также их «старшие братья» - Т-90 и Т-80 .

Вместе с ними мощь российского вооружения показывают системы залпового огня «Торнадо» и всемирно известный ракетно-стратегический комплекс «Искандер». Вся техника работает в конкретной связке, выполняя динамические задачи.

В небе весь динамический показ находится современная российская боевая авиация. Ее представили вертолеты К-52, Ми-24 и, конечно же, «Ночные охотники» - Ми-28. Во время мероприятия воздушная техника выполняет задачи по захвату и поражению целей.

Помимо этого, на «передовую» выдвигаются ТОСы или, как их ласково называют военнослужащие, «Буратино». Эти огнеметы могут выжигать своими залпами сразу несколько футбольных полей, а также вести атаку с расстояния, на котором они оказываются недосягаемыми для радиоуправляемых ракет. Удары подобного вооружения неспособны выдержать даже бомбоубежища и подземные хранилища.

Подобная демонстрация проводится на полигоне Алабино ежедневно, чтобы иностранные делегации могли убедиться в мощности российского вооружения. В это же время в Кабардино-Балкарии активно идет один из конкурсов АрМИ-2021 «Эльбрусское кольцо».

В рамках соревнований горный спецназ высадился с вертолетов на поляну Эмануэля. Бойцы десантировались, обезопасили зону, а затем в полной выкладке добрались до контрольной точки. Позади у них примерно половина стокилометрового маршрута вокруг высочайшей вершины Европы.

Вероятно, самый изнурительный конкурс Армейских игр длится уже неделю. Разведчики ужасно устали, но никто из них даже не помышляет о том, чтобы сдаться и повернуть назад, хотя вторая неделя обещает быть еще труднее.

«Впереди, я думаю, самый физически тяжелый этап - это марш-бросок, пять километров со всем снаряжением. Надо будет потерпеть и там уже отдохнем», - рассказал участник конкурса «Эльбрусское кольцо» от России Илья Садовин.

Тем временем в Туве стальные и обычные кони принесли России победу в конкурсах «Военное ралли» и «Конный марафон». В Кызыле на живописной набережной Енисея командование вручило российской сборной заслуженные медали и кубки. В ралли участвовали семь стран, за кормой грузовиков остались почти 800 километров тувинских гор и степей, к которой прибавлялась стрельба из всех видов вооружения.

Напряженным выдался и уникальный турнир среди бойцов конно-вьючных подразделений. Такими частями могут похвастаться лишь несколько армий мира. Лучшие всадники России, Казахстана, Узбекистана и Монголии показали отменную выучку, которой могли бы гордиться даже блестящие кавалеристы прошлых эпох.