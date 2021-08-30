Через очки противогаза: как «отстрелялись» бойцы РХБЗ на конкурсе «Безопасная среда» в Китае

На китайском полигоне Корла прозвучала команда «Газы!». Она дала отмашку к старту второго этапа конкурса «Безопасная среда». Специалисты РХБЗ из пяти стран вышли на огневые рубежи, облачившись в защитную амуницию с головы до пят. Цели брали на мушку через очки противогаза. На полигоне они вспоминают не периодический закон Менделеева, а пристрелочные таблицы. При входе в тир - контроль термометрии.

Пять выстрелов на три мишени - и еще пять штрафных пуль. Но и это не все. Вместе с теми, кто носит костюм химзащиты, в палатку зашел и оператор «Звезды», чтобы снять, как проходит проверка противогазов.

«Стоя у палатки, чувствовал запах уксуса. Зайдя внутрь, очень переживал, что газ подействует, что пойдут слезы, я буду задыхаться... но нет», - рассказал оператор Александр Давыдов.

После команды «На стрельбище!» посторонним туда вход воспрещен. Китайская сторона ввела строжайшие меры безопасности - следить за стрельбой можно только издалека, впрочем, результаты стрельбы порой понятны и без бинокля.

Болельщики вьетнамской сборной были разочарованы результатами соотечественников. Явно недовольны выстрелом. Хотя их команда тренировалась больше всех - в противогазах даже играли в баскетбол. Возможно, рассчитывали, что и на огневом рубеже будут попадать как с линии штрафных бросков.

После трех попаданий - бросок гранаты - в этот раз бойцам РХБЗ явно не повезло с погодой. Ветер такой, что измерительный флюгер вращается как волчок. Участники стреляют из китайского оружия. Автомат легче, чем наш «Калашников», патроны калибра 5,8 миллиметра.

«"Булл-пап" - это просто заднее расположение магазина. Комфортно, не цепляется во время бега, легко держится, эргономичный достаточно. Можно как упором пользоваться локтем, это достаточно просто», - рассказал участник из российской команды Максим Федь.

Впереди еще один, решающий, этап конкурса «Безопасная среда» - эстафета. Команды пробегут полосу препятствий и преодолеют нелегкую спецтрассу, где нужно найти источники химического заражения и радиацию. И все это не снимая противогазов.