В Москве задержали подозреваемых в разбое

В столице сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в разбое. Противоправное деяние было совершено во дворе одного из домов на Ленинском проспекте Москвы.

Подозреваемые напали на иностранных граждан и угрожали предметом, похожим на пистолет. Потом они отобрали у них сумку с деньгами.

Было отмечено, что ущерб составил более семи миллионов рублей.