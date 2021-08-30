Аппараты ИВЛ в костромском небе: десантники сбросили медицинский центр на учениях

Собрать полевой медицинский центр на 150 человек Воздушно-десантные войска способны в короткий срок и практически на любой местности. Это они показали во время уникальных учений, где впервые в мировой практике осуществили десантирование парашютным способом аэромобильного госпиталя. Некоторые военные медики совершили свой первый прыжок.

С высоты 600 метров на землю сбрасывают бронетанковую и автомобильную технику. Следом - 25 платформ с медимуществом и оборудованием. Из последних трех бортов десантируется более 150 человек десантников и врачей.

Впервые в мировой практике целый аэромобильный госпиталь с полным штатом специалистов доставляется на полевую позицию парашютным способом.



Сложность не только в масштабе операции. Десантирование личного состава и оборудования происходит из 17 самолетов. Всего десантировали более 100 единиц высокочувствительной аппаратуры. Это аппараты ИВЛ, УЗИ, анализаторы крови, мониторы интенсивного наблюдения и современная лаборатория.

«Все они были десантированы, используя современные образцы композитного материала, также мы на этих учениях использовали современные средства десантирования», - сказал начальник медицинской службы ВДВ Вячеслав Беров.

Некоторые медики прыгали впервые. В тандеме с профессионалами.

«Это нововведение позволит расширить круг задач, выполняемых ВДВ, и повысит их возможности», - подчеркнул заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Вязников.

Для медсестры инфекционного отделения Кристины Ворониной это был 22-й прыжок. Первый она совершила с легкого многоцелевого самолета Ан-2 семь лет назад. И теперь сравнивает те ощущения и новые эмоции после десантирования с Ил-76.

«Народу много, и там совершенно другие эмоции. Очень захватывающе. Первый прыжок непонятен, а уже сейчас все понятно», - призналась медсестра инфекционного отделения Кристина Воронина.

Чтобы собрать полевой медцентр, рассчитанный на 150 человек, уходит несколько часов. Уникальные учения доказали, что при необходимости Воздушно-десантные войска способны развернуть военный госпиталь в любой момент и практически где угодно.