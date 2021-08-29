Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На севере Якутии выпал первый снег: видео

Анна Назайкина
09:59 29.08.2021
Ранее в регионе был введен режим ЧС регионального характера в связи с лесными пожарами.
© Видео: VK, Все или ничего © Фото: VK, Все или ничего
Читайте нас на:

На севере Якутии выпал первый снег. Соответствующие кадры снял житель региона. При этом он отметил, что на дороге скользко. Таким образом, прогноз синоптиков сбылся: ранее сообщалось, что в последние дни лета в северных и арктических районах Якутии ожидаются мокрый снег и минусовая температура.

Напомним, что ранее на территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. С 13 августа на территории Якутии и Иркутской области введен межрегиональный режим ЧС.

Военнослужащие продолжают оказывать помощь в ликвидации пожаров в республике. Военные инженеры Восточного оборудовали минерализованные полосы для защиты от огонь двух населенных пунктов в Якутии. Сводный отряд инженерных подразделений совместно с силами МЧС России оборудовал 200-метровый участок минерализованной полосы в западнее поселка Бясь-Кюель. Общая протяженность полосы составила 6,2 километра.

Также была оказана помощь местному населению по вывозу мусора от сгоревших зданий и построек. Всего совершено 12 машинорейсов, вывезено более 10 тонн мусора. На территории 2 га военнослужащие тушили отдельные мелкие очаги пожаров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.