На севере Якутии выпал первый снег: видео

На севере Якутии выпал первый снег. Соответствующие кадры снял житель региона. При этом он отметил, что на дороге скользко. Таким образом, прогноз синоптиков сбылся: ранее сообщалось, что в последние дни лета в северных и арктических районах Якутии ожидаются мокрый снег и минусовая температура.

Напомним, что ранее на территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. С 13 августа на территории Якутии и Иркутской области введен межрегиональный режим ЧС.

Военнослужащие продолжают оказывать помощь в ликвидации пожаров в республике. Военные инженеры Восточного оборудовали минерализованные полосы для защиты от огонь двух населенных пунктов в Якутии. Сводный отряд инженерных подразделений совместно с силами МЧС России оборудовал 200-метровый участок минерализованной полосы в западнее поселка Бясь-Кюель. Общая протяженность полосы составила 6,2 километра.

Также была оказана помощь местному населению по вывозу мусора от сгоревших зданий и построек. Всего совершено 12 машинорейсов, вывезено более 10 тонн мусора. На территории 2 га военнослужащие тушили отдельные мелкие очаги пожаров.