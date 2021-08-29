Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Захарова прокомментировала позицию Европы по Афганистану русской пословицей

Виктория Ивашечкина
09:45 29.08.2021
Официальный представитель МИД РФ напомнила, что европейские страны должны помнить миграционные кризисы, возникшие из-за подобных ситуаций в Ливии и Сирии.
Захарова прокомментировала позицию Европы по Афганистану русской пословицей
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад занял непонятную позицию по Афганистану. По ее словам, власти западных стран пытаются переложить ответственность за происходящие в Кабуле события.

«Удивительно наши западные партнеры формулируют свое отношение к этой ситуации. Они формулируют таким образом, что «из сложившейся ситуации надо сделать выводы». Это очень позиция неординарная», - подчеркнула Захарова в эфире канала «Соловьев Live» на Youtube.

По ее словам, «странно слышать» такие доводы с учетом того, что Москва давно предупреждала Европу об опасности насильственной «демократизации» востока и возможных последствиях.

По мнению Марии Захаровой, европейские страны должны помнить миграционные кризисы, возникшие из-за подобных ситуаций в Ливии и Сирии.

«У нас в русском языке есть прекрасная пословица, кто на чьих ошибках учится», - заключила Захарова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал высказывания верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля об Афганистане.

По словам министра, необходимо в первую очередь заботиться о скорейшем завершении конфликта в республике, а не противопоставлять Запад России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.