Захарова прокомментировала позицию Европы по Афганистану русской пословицей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад занял непонятную позицию по Афганистану. По ее словам, власти западных стран пытаются переложить ответственность за происходящие в Кабуле события.
«Удивительно наши западные партнеры формулируют свое отношение к этой ситуации. Они формулируют таким образом, что «из сложившейся ситуации надо сделать выводы». Это очень позиция неординарная», - подчеркнула Захарова в эфире канала «Соловьев Live» на Youtube.
По ее словам, «странно слышать» такие доводы с учетом того, что Москва давно предупреждала Европу об опасности насильственной «демократизации» востока и возможных последствиях.
По мнению Марии Захаровой, европейские страны должны помнить миграционные кризисы, возникшие из-за подобных ситуаций в Ливии и Сирии.
«У нас в русском языке есть прекрасная пословица, кто на чьих ошибках учится», - заключила Захарова.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал высказывания верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля об Афганистане.
По словам министра, необходимо в первую очередь заботиться о скорейшем завершении конфликта в республике, а не противопоставлять Запад России.