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Прокуратура Башкирии взяла на контроль расследование убийства 15-летней девочки

Анна Назайкина
09:19 29.08.2021
В СК сообщили, что сотрудники правоохранительных органов задержали двоих местных жителей, которые признались в содеянном.
Прокуратура Башкирии взяла на контроль расследование убийства 15-летней девочки
© Фото: Михаил Фомичев, РИА Новости
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Прокуратура республики Башкирия взяла на контроль расследование уголовного дела об убийстве 15-летней девушки. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

По информации следствия, в пятницу, 27 августа, в полицию поступило обращение жительницы Бирского района. Она заявила, что ее 15-летняя дочь, которая в тот день отправилась к подруге, не вернулась домой. Впоследствии тело девочки с признаками насильственной смерти нашли в яме в селе Питяково. Было возбуждено уголовное дело.

«На место обнаружения тела со следами насильственной смерти несовершеннолетней в селе Питяково Бирского района выехал исполняющий обязанности межрайонного прокурора Гайнетдинов. Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратуры республики», - сообщает прокуратура.

Как предполагают следователи, подростки отмечали день рождения в селе Питяково. К компании несовершеннолетних присоединились подозреваемые. Один из них пригласил молодых людей к себе домой продолжить мероприятие.

«Находясь в частном доме, после того как другие участники застолья разошлись, подозреваемые совершили в отношении потерпевшей преступления против половой неприкосновенности, после чего задушили, а тело спрятали недалеко от дома в яме», - говорится в сообщении СУСК РФ по Башкирии.

В СК сообщили, что сотрудники правоохранительных органов задержали двоих местных жителей (21 и 24 года), которые признались в преступлении.

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