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Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Вьетнам, Монголия, Сирия, Венесуэла

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Начало: 11:25 29.08.2021
Кирилл Кунецкий
Победители одного из самых популярных конкурсов АрМи-2021 определятся в финалах, которые пройдут ​3 и 4 сентября.
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Вьетнам, Монголия, Сирия, Венесуэла
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сегодня, 29 августа, в рамках одного из самых зрелищных конкурсов АрМи-2021 - «Танкового биатлона» - проходит гонка третьих экипажей первых дивизионов. В 11:20 на трассу вышли танкисты первого дивизиона из Вьетнама, Монголии, Сирии и Венесуэлы.

В результате напряженейшей борьбы сирийцы стали первыми, «серебро» заезда досталось Венесуэле, на третьем месте - Вьетнам.

По итогам жеребьевки в первый дивизион вошли 11 команд из Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Китая, Монголии, России, Сербии, Сирии и Узбекистана. Второй дивизион составили сборные Абхазии, Катара, Киргизии, Лаоса, Мали, Мьянмы, Таджикистана и Южной Осетии.

По результатам жеребьевки первого дивизиона в заездах на синих танках в «Индивидуальной гонке» выступят сборные Азербайджана и Сирии, на красных - Китая, Вьетнама и Сербии, на зеленых будут соревноваться сборные России, Казахстана и Венесуэлы, на желтых - Белоруссии и Узбекистана.

Во втором дивизионе на синих танках выступят Абхазия и Мали, на желтых - Киргизия и Южная Осетия, на красных - Лаос и Катар, на зеленых - Таджикистан и Мьянма.

По итогам индивидуальных заездов будет составлен рейтинг лучших экипажей. Первые три станут победителями и призерами этапа «Индивидуальная гонка». 

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